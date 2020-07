Atti vandalici in via Marinai d’Italia: Michele Giardino chiede di più alla Giunta Barbieri

Via Marinai d’Italia: Michele Giardino chiede di più alla Giunta di Patrizia Barbieri. Dopo le manifestazioni di protesta dei residenti, che hanno accusato d’indifferenza l’amministrazione comunale sul perpetuarsi degli atti vandalici nel quartiere, e dopo la replica degli assessori Luca Zandonella (Sicurezza) e Federica Sgorbati (Servizi sociali), che hanno respinto le accuse, il consigliere comunale del Gruppo misto (Forza Italia) parte della maggioranza ha inviato una lettera aperta sulla vicenda che pubblichiamo integralmente.

«Ho letto con dispiacere della protesta dei residenti di Via Marinai d’Italia che, dopo l’ennesimo episodio di incendio appiccato da ignoti ai danni di un motorino (e, in precedenza, di auto e di cassonetti rifiuti), hanno manifestato energicamente in strada, chiedendo alla Giunta maggiore attenzione sul fronte della sicurezza.

Ho letto con parziale soddisfazione della risposta con cui gli assessori Zandonella e Sgorbati hanno respinto le accuse di indifferenza rivolte all’Amministrazione. Parziale, perché trovo che le lamentele che i cittadini sollevano non siano mai fini a se stesse.

È certamente apprezzabile la rimozione, dai sotterranei dei palazzi della via citata, delle carcasse delle cinque auto vandalizzate. Così come apprezzabile è sapere del coinvolgimento dei volontari di “Cittadinanza attiva” per il presidio della zona in questione.

Eppure, la domanda che viene spontanea è la seguente: perché non installare, innanzitutto, delle telecamere di sorveglianza degli spazi pubblici, come accade in molte città della nostra Penisola, per tenere sotto controllo le zone maggiormente segnate da conflitti sociali?

Dirò di più. Nella relazione al bilancio consuntivo 2019 pubblicato da Acer sul proprio sito, qualche giorno fa, si legge: “Le sempre maggiori problematiche, che si riscontrano per mancanza dell’osservanza di regolamenti, hanno reso necessario interventi onerosi per cercare di mantenere la tensione sociale ad un livello accettabile. A questo proposito, è stato avviato un progetto con il Comune di Piacenza che prevede l’installazione di 130 telecamere nei quartieri ERP a maggior tensione sociale”.

Mi sarei aspettato che la replica degli assessori enfatizzasse questo progetto e puntasse soprattutto sulla sua rapida realizzazione, quanto meno nella zona di Via Marinai d’Italia. Credo che una misura del genere possa andare nella direzione di quanto richiesto dai cittadini che hanno protestato».