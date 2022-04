Zelensky: la sua fiction “Servant of the People” in onda su La7

Zelensky: il presidente dell’Ucraina è divenuto purtroppo un volto famigliare in tutto il mondo a causa dell’invasione russa iniziata il 24 febbraio scorso. Secondo molti osservatori, la sua dialettica e il suo coraggio ne hanno fatto, dal punto di vista della comunicazione, il vincitore di questa terribile guerra che non accenna a finire. A giocare in suo favore, sottolinea anche l’Agenzia Dire, certamente l’esperienza maturata nel mondo dello spettacolo prima di entrare in politica.

Attore e ballerino (ha vinto la versione ucraina di ‘Ballando con le stelle’), Volodymyr Zelensky prima di essere eletto presidente a Kiev nel 2019 è diventato popolare nel suo Paese soprattutto grazie alla serie tv del 2015 Servant of the People (Servitore del popolo), dove interpreta un professore di storia che, ironia della sorte, diventa il capo di Stato dell’Ucraina.

In onda su La7

Dopo gli Stati Uniti, dove la serie tv è stata reinserita nel catalogo di Netflix, anche l’Italia si è attivata per mandare in onda la fiction con il presidente ucraino. Così Servant of the people sarà disponibile non sul colosso dello streaming mondiale. La serie tv andrà in chiaro a partire da stasera 4 aprile in prime time (alle 21.15) su La7. Nella versione italiana, la voce del presidente ucraino sarà quella di Luca Bizzarri.

“Nata come fiction di satira graffiante e feroce, la serie è oggi anche un documento di grandissima attualità; uno sguardo d’eccezione sulla cultura ucraina e di notevole importanza per capire i drammatici eventi del nostro tempo”, si legge sul sito di La7. “Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019, Servant of the people di cui Zelensky oltre che il protagonista è ideatore, regista e sceneggiatore, oggi è un vero e proprio cult, in onda con grande successo in molti paesi del Mondo”.