Antas (Gruppo Giglio) entra nella tedesca Getec ma resta a Piacenza

Antas da oggi parla anche tedesco. La società leader nei servizi energetici del Gruppo Giglio vede l’entrata nell’azionariato della Getec di Magdeburgo che ne ha rilevato il 70% e così prosegue la sua strategia di crescita internazionale espandendosi in Italia. “Le azioni di Antas S.p.A. e di tutte le società sue associate, come Energy Wave, saranno trasferite a G+E Getec Holding GmbH”, spiega una nota dell’azienda. “Gli azionisti di maggioranza di Antas S.p.A. sono EQT Infrastructure e Getec Energie Holding GmbH, che sono anche azionisti di G+E Getec Holding”.

Fatturato da 200 milioni e 600 dipendenti

Antas che ha sede a Gragnanino, e dove il Gruppo Giglio mantiene il 30% dell’azionariato, “è uno dei principali fornitori di soluzioni energetiche integrate in Italia”, prosegue la nota. “L’azienda progetta, costruisce e gestisce asset energetici nel settore pubblico, privato e industriale. L’offerta di Antas copre un’intera gamma di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili, riducendo sia i costi sia le emissioni di CO2 dei suoi clienti, investendo principalmente in asset con un alto livello di digitalizzazione. L’azienda gestisce oltre 4.000 asset energetici nel nord e centro Italia e genera un fatturato di circa 200 milioni di euro con circa 600 dipendenti”.

Wagner: benefici per tutti

“Questo è un grande passo e un successo per entrambe le aziende”, afferma Thomas Wagner, Ceo del gruppo Getec. Che aggiunge: “Antas con le sue aziende associate, è un competitor incredibilmente forte in Italia”. Queste due realtà “sono unite dall’obiettivo comune di offrire ai loro clienti soluzioni di contracting sostenibili ed economicamente convenienti, riducendo così sia le emissioni di CO2 sia i costi”. L’integrazione delle due società dopo l’operazione “permette di intensificare e raggruppare ulteriormente le competenze di entrambe le aziende per i loro clienti. Questo include, per esempio, la particolare competenza di Antas nel campo della digitalizzazione degli impianti gestiti”, conclude Wagner.

Pontrelli: più forti da Piacenza

“Siamo molto contenti di fare ora parte del gruppo Getec”, afferma Giovanni Pontrelli, Ceo di Antas. “Le aziende hanno approcci di business similari, condividono la stessa visione e costituiscono un’ottima combinazione di business. Oltre alle proprie capacità specifiche nella digitalizzazione, Antas si distingue in particolare per la sua elevata competitività nelle procedure di gara pubbliche in Italia, nonché per un’accuratezza senza precedenti nel monitoraggio dei costi, dei risparmi e della riduzione delle emissioni di CO2”. Attività che si sposano con la propensione di Getec, più votata al mercato dei servizi energetici per il residenziale e il privato.

E per quanto riguarda il futuro a Piacenza? “Antas non si muove da Gragnanino e i piacentini che guidano la società (come il vicepresidente Germano Montanari e il consigliere Roberto Rovero, ndr) restano al loro posto”, assicura Pontrelli. “Per non parlare delle nuove assunzioni che faremo in Italia nei prossimi mesi. Saranno circa 200, e naturalmente vedranno quelle di Piacenza in primo piano”.