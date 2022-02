Barbieri, Fontana, Gandolfi: tre sindaci protagonisti al Rotary Piacenza

Rotary Piacenza: chiusura col botto per il ciclo di appuntamenti “Servire la comunità ideando il futuro”. Protagonisti del quinto e ultimo incontro organizzato dal Club lunedì 14 febbraio alle 21, Patrizia Barbieri, Lucia Fontana e Romeo Gandolfi rispettivamente primi cittadini di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola. Voci autorevoli, amministratori dei tre Comuni con il maggior numero di abitanti in Provincia di Piacenza, i tre sindaci si confronteranno sul tema “La demografia di Piacenza 2022-2052. Quale politica sociale?”.

Si tratta di un ulteriore tassello di un percorso coerente e interessante proposto dal club guidato da Augusto Pagani con modalità online e in diretta streaming. Non potendo organizzare incontri in presenza, in queste settimane di ulteriori restrizioni anti-Covid, il Rotary Piacenza ha scelto dunque la strada dell’approfondimento e del dibattito con videoconferenze su Zoom e in diretta streaming sulla pagina Facebook del club, non rinunciando a coinvolgere i soci e chiunque fosse interessato in dibattiti su argomenti di grande attualità.

La demografia, il tema centrale del ciclo di cinque incontri, è stata analizzata in vari ambiti: comunicazione, istruzione, lavoro, accoglienza, a cui si vanno ad aggiungere le politiche sociali con i tre sindaci ospiti dell’ultima serata; una disanima articolata seguendo il filo conduttore del mandato del presidente Pagani che, accanto ai tanti service, ha siglato il suo anno al vertice del Rotary Piacenza con una precisa attenzione a questo aspetto della società.

Molto seguiti i primi quattro incontri dedicati alla comunicazione ai tempi dei social; a inclusione e integrazione nella Piacenza multietnica e multireligiosa; all’istruzione e alla formazione; e lunedì scorso 7 febbraio alle politiche del lavoro con gli interventi di Pietro Bragalini, Filippo Cella, Filippo Gasparini, Andrea Paparo e Francesco Rolleri.

Anche l’ultimo incontro si annuncia di notevole interesse. Patrizia Barbieri, che potrebbe ufficializzare a giorni la sua candidatura per un secondo mandato, porterà la sua esperienza come sindaco di Piacenza al termine di cinque anni intensi, attraversati dalla pandemia e dalle tante emergenze anche sociali che questa ha generato, ma anche alimentati da nuove opportunità di rinascita e rilancio. Lucia Fontana e Romeo Gandolfi, entrambi già confermati per il secondo mandato a Castel San Giovanni e Fiorenzuola, illustreranno com’è la situazione nei Comuni che amministrano, territori con grandi numeri e in posizioni strategiche per lo sviluppo di tutta la provincia piacentina.

La videoconferenza, aperta a tutti, si svolgerà dalle ore 21 alle 22.30 su piattaforma Zoom per i soci dei club rotariani e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rotary Piacenza.