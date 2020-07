Bufera sui carabinieri di Piacenza: sei arresti e caserma sequestrata

Piacenza: sei carabinieri arrestati in base alle ordinanze di custodia cautelare richieste dal pm Matteo Centini. Alcuni già in carcere ed altri ai domiciliari. E un’intera caserma, primo caso in Italia, quella di via Caccialupo, è stata posta sotto sequestro.

In corso la conferenza stampa del neo procuratore della repubblica Grazia Pradella. Le accuse sarebbero gravissime: droga, torture ed estorsioni. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Locale.

Le indagini dell’operazione Odysseus pare riguardino reati commessi a partire dal 2017. E tra le ipotesi d’accusa, anche delle certificazioni fornite da un carabiniere per consentire a spacciatori locali di raggiungere Milano per acquistare droga durante il lockdown per l’epidemia di Covid.

“Per noi è come un colpo al cuore”, ha affermato il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Savo. “Da parte nostra c’è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti. Penso all’amarezza dei tanti miei uomini dediti con onestà e generosità al loro lavoro”.