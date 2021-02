Colla (Confindustria): parte Agroaldigitale, il corso di marketing online per tutte le aziende del food

Erika Colla, vice presidente di Confindustria Piacenza, ci presenta Agroaldigitale. Si tratta di un corso online dedicato alle nuove frontiere del marketing sul web e disegnato appositamente per sviluppare la comunicazione e la crescita di tutte le aziende che operano nel settore agroalimentare guardando al mercato globale.

Agroaldigitale è prodotto da Confindustria Piacenza e il ciclo di webinar che inizia domani è aperto a tutti gli imprenditori e non solo a quelli iscritti all’Associazione. Per scoprire motivazioni, contenuti e appuntamenti di questo corso di digital marketing ecco la videointervista di Piacenza Diario alla vice presidente Colla, che oltre alla delega sull’Agroalimentare nella Giunta di Confindustria guidata dal presidente Francesco Rolleri è la referente per i settori Alta gamma e Made in Piacenza.