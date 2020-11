Risiko bancario: Crédit agricole Italia vuole il Credito Valtellinese

Crédit Agricole Italia punta all’acquisizione del Credito Valtellinese per creare la sesta banca commerciale sul territorio italiano. Controllato per il 75,6% da Crédit Agricole, l’istituto di credito, molto attivo anche nel Piacentino, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria. Il corrispettivo previsto è in denaro e ammonta a 10,50 euro per azione. L’offerta è promossa sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese.

L’investimento totale di Crédit Agricole Italia sull’operazione è pari a 737 milioni con l’obiettivo di arrivare al 100% delle azioni di Credito Valtellinese. Il corrispettivo previsto, spiega anche l’Ansa, incorpora un premio del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi; e un premio del 21,4% rispetto al più recente prezzo ufficiale di Credito Valtellinese a venerdì scorso, il 20 novembre.

L’offerta però sarà condizionata. L’obiettivo è il raggiungimento di una partecipazione pari almeno al 66,7% del capitale sociale con diritto di voto di Credito Valtellinese; con la possibilità per Credit Agricole Italia di rinunciare a tale condizione, purché abbia acquisito almeno il 50% + 1 azione del capitale sociale con diritto di voto di Credito Valtellinese.

Nel frattempo, Crédit Agricole Italia ha già ricevuto un impegno a vendere da parte di Algebris, per la sua partecipazione in Creval pari a circa il 5,4% del capitale sociale, previa approvazione regolamentare. Nel quadro dell’offerta, Crédit Agricole Assurances (controllata di Crédit Agricole) venderà al ramo bancario italiano la partecipazione detenuta in Credito Valtellinese, che è pari a circa 9,8% del capitale sociale.