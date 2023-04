Fiducia in Giorgia Meloni e nel governo in calo, e per Fratelli d’Italia…

Fiducia in Giorgia Meloni e nel governo: calo a fine marzo. E anche Fratelli d’Italia ne risente. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Dire-Tecnè con le interviste effettuate negli ultimi due giorni del mese scorso che hanno coinvolto un campione di mille persone.

Premier ed esecutivo

Nel rilevamento del 30 e 31 marzo il 54,9% degli intervistati dice di aver fiducia nella premier; ma il dato è in discesa dell’2,1% (a cui si somma il -1,4% della settimana precedente, rilevazioni del 23 e 24 marzo). Di rimando sale di 1,6 punti chi dice di non aver fiducia in Giorgia Meloni, con la percentuale che arriva al 40,1%. I “non sa” sono invece al 5% (+0,5%).

Discorso analogo per il governo preso nel suo complesso. Il 48,1% degli interpellati ha fiducia, ma il calo è dell’1,4% rispetto a una settimana fa (quando era già sceso di un altro 1,3%); sempre nel rilevamento del 30 e il 31 marzo, il 44,7% degli intervistati dice di non aver fiducia nell’esecutivo (+1,3). La percentuale di “non sa” è pari al 7,2% (+0,1).

Il borsino dei partiti

Inevitabile, di conseguenza, anche un calo di Fratelli d’Italia: resta sempre il primo partito nazionale, ma nel sondaggio di fine mese scende sotto la soglia del 30%, attestandosi al 29,7% (-0,3). Sale invece il Pd: nel borsino dei partiti, i dem di Elly Schlein raggiungono il 20% (+0,2%). Terza posizione per il Movimento 5 stelle che si attesta al 15,5% (-0,1).

Distanziate le altre forze politiche nelle risposte degli intervistati: la Lega cala all’8,6% (-0,2). A seguire, Forza Italia raggiunge il 7,4% (+0,2) e Azione-Italia Viva passa al 7,3% (+0,2); l’Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,2% (+0,1); Più Europa è al 2,3 (-0,1) mentre Per l’Italia con Paragone gravita all’1,7% (-0,1).