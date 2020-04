Gli infermieri di Piacenza: no alla riapertura delle attività o ci fermiamo noi

Piacenza: appello degli infermieri della città emiliana. Sono contrari alla riapertura di molte attività su tutto il territorio decisa in queste ore. Gli operatori sanitari iscritti a Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl chiedono al Prefetto Maurizio Falco, al sindaco Patrizia Barbieri e ai primi cittadini di tutta la provincia di fare un passo indietro.

Meglio aspettare ancora qualche giorno, sostengono in una lettera aperta. Il rischio di un pericoloso colpo di coda dell’epidemia di Coronavirus è ancora in agguato. E potrebbe provocare una pericolosa recrudescenza dei ricoveri, rendendo vano tutto il lavoro fatto finora. Ecco l’appello, dove arrivano addirittura a minacciare uno sciopero se non ci sarà una marcia indietro delle autorità:

“Sono di poche ore fa gli articoli in cui viene dichiarato che la Prefettura di Piacenza ha concesso la riapertura di numerose aziende a fronte delle tante domande di deroga al Decreto Coronavirus. Noi operatori sanitari di Piacenza abbiamo fatto l’impossibile per tutelare la salute di tutti i cittadini, tutti e tutte, nessuno escluso, anche di coloro che si sono messi a rischio, in barba a decreti e provvedimenti.

Siamo rimasti in corsia, non abbiamo mollato, abbiamo fatto appelli, sono state rilasciate interviste per far capire l’eccezionalità dell’emergenza che ha colpito il nostro territorio e negli ultimi giorni ci siamo illusi di avercela quasi fatta, il messaggio sembrava passato: la pericolosità di questa epidemia era stata compresa, cominciavamo ad avere un po’ di respiro. Sembrava la fine di una strage senza precedenti.

Ora queste autorizzazioni ci fanno temere un pericoloso colpo di coda: non siamo ancora in fase di ripresa, stiamo ancora risolvendo la fase di picco! Davvero vogliamo vanificare gli sforzi? Davvero vogliamo correre il rischio di dover affrontare una nuova fase di emergenza con ripercussioni ancora peggiori sul sistema sanitario e sull’economia? State a casa, fermate le attività ancora per qualche giorno. Invertite la rotta o saremo noi infermieri a fermarci”.