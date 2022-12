Il sindaco Katia Tarasconi “A tu per tu con Piacenza”: ecco le mie sfide per il 2023

Katia Tarasconi a cinque mesi dal suo insediamento. Il sindaco di Piacenza non lascia nulla al caso nell’ultima intervista di “A tu per tu con Piacenza”, mettendo a fuoco sfide e priorità per il 2023 nell’intervista di Giovanni Volpi curata da Mirella Molinari.

Si parte dalla riorganizzazione della macchina comunale “che abbiamo trovato abbandonata a se stessa…”; poi la sua vita e i criticati Caffè con Katia, “che danno così fastidio”; ancora, la sua Giunta, scelta “per dare alla città una nuova classe dirigente”; senza dimenticare il centro storico, il nuovo e il vecchio ospedale, il parco delle Pertite e piazza Cittadella…

Insomma, l’ultimo appuntamento di “A tu per tu con Piacenza” con il sindaco Katia Tarasconi è davvero un’occasione da non perdere per chi vuol capire quale sarà il futuro della città.

“A tu per tu con Piacenza” è il nuovo video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, che ha lo scopo di raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.

Realizzate grazie alla collaborazione dell’Ufficio stampa e dell’Assessorato alla Cultura del Comune, le interviste della prima serie di “A tu per tu con Piacenza” sono dedicate alle donne e agli uomini che oggi guidano la città. Quanto li conosciamo? Cosa sappiamo di loro? E quali sono le idee su cui stanno lavorando per migliorare la vita dei piacentini?