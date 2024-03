Mipim: Confindustria alla fiera di Cannes per attirare investimenti sulle aree di Piacenza

Mipim: trasferta di Confindustria Piacenza alla fiera di Cannes, evento di riferimento per gli operatori internazionali alla ricerca di aree in cui investire e stabilire le proprie attività produttive. Alla manifestazione che si terrà fino al 15 marzo, la nostra provincia sarà presente attraverso il portale Invest in Piacenza – realizzato dall’Associazione industriali in collaborazione con Comune di Piacenza, Provincia e Art-ER – con uno spazio dedicato all’interno dello stand di Regione Emilia-Romagna.

La delegazione piacentina

Il presidente di Confindustria Francesco Rolleri è accompagnato dal sindaco Katia Tarasconi e dall’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini, per promuovere Piacenza come luogo ideale per fare impresa e accogliere attività produttive. Nella rappresentanza piacentina anche Ance, con Matteo Raffi e Maurizio Croci, rispettivamente presidente provinciale e regionale dei Costruttori Edili. Tra i relatori dei numerosi eventi in programma, interverrà anche Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico.

Dall’ex Consorzio a…

Tre sono le aree della città portate all’attenzione degli investitori internazionali al Mipim 2024: l’ex Consorzio Agrario, l’ex Ospedale militare e Bastione Borghetto, che fanno da capofila per tutte le altre aree disponibili e rigenerabili all’interno di Piacenza.

Rolleri: Mipim dà grande visibilità

«Torniamo al Mipim di Cannes dopo un’edizione pilota che ci ha dato grandi soddisfazioni, sottolineando le grandi opportunità offerte da Piacenza e il suo valore come territorio industriale», spiega Rolleri. «Questa fiera garantisce una grande visibilità ai distretti industriali d’Europa e del mondo, che lavorano costantemente per attrarre investimenti e occupazione. Piacenza deve continuare ad aprirsi al mondo, consapevole dei propri mezzi e con uno sguardo rivolto al futuro».