Piacenza capitale della musica italiana: tutto sul mega concerto di Yoga Radio Bruno Estate

Piacenza capitale della musica italiana, è proprio il caso di dirlo. L’appuntamento in piazza Cavalli è domani sera, martedì 9 luglio, con il meglio degli artisti nazionali che saranno sul palco del concerto di Yoga Radio Bruno estate. Un grande ritorno, dopo il successo dello scorso anno, che stavolta propone un cast ancora più ricco, tanto da ricordare i fasti del mitico Festivalbar.

Angelina Mango, Tananai e…

Tra i protagonisti della serata piacentina, presentata da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, ben due vincitori di Sanremo: Angelina Mango, che ha trionfato al Festival quest’anno, e Francesco Gabbani, vincitore all’Ariston nel 2017. Poi Tananai, e Aaron aggiunti all’ultimo al cast, che conta anche sui The Kolors, Achille Lauro, Noemi, Mr. Rain, Bigmama. Non basta: si esibiranno Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Rose Villain, Michele Bravi, Berna, Mida ed Holden. Infine, non poteva mancare un tocco di sound internazionale, con Sophie And The Giants, special guest dal Regno Unito, per completare questo cast stellare.

Ingresso libero e diretta tv

Il concerto di Piacenza è a ingresso libero; e come ha spiegato il patron di Radio Bruno Gianni Prandi ha un costo di circa 250mila euro, sostenuto grazie agli sponsor. Il pubblico potrà accedere a piazza Cavalli già dalle ore 16, per assistere alle prove degli artisti; la serata partirà alle 20 con un dj set, mentre il concerto prenderà il via alle 21.

Dopo i 5.000 spettatori dello scorso anno, la presenza del pubblico ammesso al concerto è stata innalzata a circa 7.800 persone, con tutte le autorizzazioni del caso. Per chi non volesse assistere allo spettacolo sotto il palco, c’è l’alternativa della diretta tv: la serata andrà in onda su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e si potrà seguire anche tramite l’app di Radio Bruno. In più, per chi non ci sarà il 9 luglio o volesse rivedere il concerto, come lo scorso anno, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.

Tarasconi, Fornasari e Prandi

Mentre cresce l’attesa, arrivano i commenti dei vertici del Comune di Piacenza e degli organizzatori. “Una piazza Cavalli come l’anno scorso per il concerto di Yoga Radio Bruno Estate non l’avevamo mai vista, ed è stato fantastico”, afferma il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. “Anche quest’anno siamo orgogliosi ed entusiasti di poter essere di nuovo partner di Radio Bruno. C’è un gran lavoro alle spalle di eventi come questo”. Si tratta “di un lavoro delicato che esige l’impegno e la professionalità di tanti, ma l’idea di ospitare ancora a Piacenza uno show straordinario e gratuito per tutti ci rende davvero orgogliosi”.

Grande soddisfazione anche per Simone Fornasari, assessore a Commercio e Marketing territoriale di palazzo Mercanti: “Aver portato Yoga Radio Bruno Estate a Piacenza lo scorso anno sembrava una cosa irripetibile. Invece siamo di nuovo qui”. Grazie “all’incredibile lavoro degli Uffici comunali”, l’Amministrazione di Piacenza “dimostra di poter collaborare a livelli sempre più alti con realtà importanti come questo tour, un’occasione unica di promozione del nostro territorio”.

Yoga Radio Bruno Estate “significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori”, spiega Prandi. “Siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell’estate italiana. Ringrazio il Comune di Piacenza per il patrocinio e per l’ospitalità in questa bellissima città, dove siamo leader di ascolti. Dopo il grande successo dello scorso anno, abbiamo pensato fosse giusto tornare, visto che siamo stati accolti in modo splendido”.

Sponsor & info

Il concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024 è organizzato da Radio Bruno e Yoga, con il sostegno di Fonzies; Virgo Cosmetics; King Attitude; Prime Video; Mortadella Favola; Iren; Bper Banca; Riunite; Comet&Motorola; Grissin Bon; Gm termosanitari; Tigotà; Milkshake parrucchieri; Autostar; Visit Romagna. L’evento di piazza Cavalli è in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Tutte le informazioni su accesso alla piazza, limitazioni al traffico e sicurezza sono disponibili sui siti del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it) e di Radio Bruno (www.radiobruno.it).