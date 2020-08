Rancan (Lega): pugno duro per chi ha preso il bonus Covid

Matteo Rancan lo annuncia in modo risoluto: nella Lega provvedimenti immediati per chi ha preso il bonus Covid da 600 euro. E questo vale anche per i consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna eventualmente coinvolti. Una vicenda che per il giovane capogruppo piacentino del Carroccio a Bologna va gestita nella massima trasparenza. E senza tanti distinguo tra un caso e l’altro, perché gli elettori non capirebbero.

“Al momento non abbiamo alcun riscontro”, afferma Rancan. “Ma se dovesse emergere che consiglieri regionali della Lega Emilia-Romagna abbiano fatto richiesta all’Inps del bonus da 600 euro al mese per le partite Iva, prenderemo provvedimenti immediati”. Anche se i consiglieri coinvolti avessero chiesto il bonus previsto dal decreto Cura Italia per darlo in beneficienza? “Si, anche se quei soldi sono stati dati in beneficienza”, conclude Rancan.