Colpo di scena: Adriano Cevolotto nuovo Vescovo di Piacenza

Piacenza ha un nuovo Vescovo. È monsignor Adriano Cevolotto. Veneto, 61 anni, arriva dalla Diocesi di Treviso, dove ricopriva il ruolo di Vicario generale dal luglio 2014.

La scelta di Papa Francesco sull’erede di monsignor Gianni Ambrosio, che lascia il soglio piacentino dopo 13 anni, ha sparigliato le carte. Monsignor Cevolotto, che dovrà essere ordinato Vescovo entro tre mesi (con monsignor Ambrosio nel frattempo Amministratore Apostolico), infatti è una vera sorpresa. Almeno rispetto a quanto finora si sapeva della rosa dei nomi in corsa: monsignor Bassiano Uggé, monsignor Claudio Giuliodori e monsignor Michele Di Tolve, con quest’ultimo dato in netto vantaggio sugli altri due candidati.

Altro aspetto non di poco conto: l’annuncio dapprima era atteso il 4 luglio, per la festa di Sant’Antonino, patrono di Piacenza, ed invece è arrivato dopo quasi due due settimane, mentre ormai si pensava che monsignor Ambrosio sarebbe rimasto in carica ancora per diverso tempo.

Il curriculum di monsignor Cevolotto

Ad attendere il nuovo Vescovo della città emiliana ci sono sfide importanti. Ma chi è monsignor Cevolotto? Come si legge nel suo curriculum è «Nato a Roncade il 24 aprile 1958, dopo l’ordinazione presbiterale avvenuta nel 1984 viene inviato come vicario parrocchiale a S. Maria della Pieve in Castelfranco. Nel 1986 viene nominato educatore nella Comunità giovanile del Seminario vescovile diocesano finché nel 1989 il vescovo Paolo Magnani, da poco giunto a Treviso, lo chiama quale segretario.

Conseguita la Licenza in Teologia presso la Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale, inizia nel 1999 la docenza presso lo Studio Teologico. Delegato vescovile per la formazione del clero del primo quinquennio, il 6 novembre 2000 diventa Rettore del Seminario vescovile fino al 2005 quando viene nominato parroco di S. Maria della Pieve in Castelfranco Veneto e successivamente della parrocchia di S. Liberale in Castelfranco.

Nel 2012, con l’istituzione della nuova Collaborazione di Castelfranco assume anche l’incarico di Coordinatore e dal 2012 diviene anche parroco in solido di Villarazzo e Postumia. È stato membro del Consiglio del Vescovo, del Consiglio presbiterale e vicario foraneo».