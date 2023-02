Il presidente Bergonzi: pugno duro contro le auto abbandonate nei condomini di Acer Piacenza

In evidenza

Marco Bergonzi: pugno duro contro il degrado causato dalle auto abbandonate nei condomini di Acer; nel giro di poche settimane inizierà la loro rimozione in collaborazione con il Comune di Piacenza. Il presidente dell’Ente che gestisce le case popolari in città e provincia l’ha anticipato durante la video intervista della serie “A tu per tu con Piacenza” che uscirà nei prossimi giorni a cura di Carlandrea Triscornia.

