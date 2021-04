bonaccini-rinvia-le-elezioni-del-consorzio-di-bonifica-di-piacenza

In evidenza

Colpo di scena firmato Stefano Bonaccini: il presidente della Regione Emilia-Romagna “ha questa mattina firmato il provvedimento con il quale ordina il rinvio delle elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza che si sarebbero dovute tenere il 18-19 aprile prossimi”.

A dare la notizia sulla discussa vicenda un comunicato di Confedilizia Piacenza che con Legambiente, Italia Nostra e Sindacato della Proprietà fondiaria si è a lungo battuta per il rinvio delle elezioni. Sostenendo tra l’altro “che le stesse devono essere tenute con il metodo telematico, da 10 anni”, come “previsto dallo statuto dello stesso Consorzio e da più di 25 da una legge regionale”.

Nella stessa ordinanza , prosegue la nota dell’Associazione, “il presidente dispone che le nuove elezioni saranno indette dal Consorzio di Bonifica ‘solo quando le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, previo parere in tal senso dell’Azienda sanitaria territorialmente competente'”.

La Confedilizia piacentina nel suo comunicato ringrazia, “oltre al presidente Bonaccini, i componenti tutti della Giunta regionale e, in particolare, il sindaco di Piacenza avv. Patrizia Barbieri che ha sostenuto la causa della Proprietà edilizia ed urbana in modo determinante, così come ringrazia tutti i piacentini che hanno convintamente sostenuto le ragioni ‘dell’eguaglianza e della trasparenza'”.

Ora voto telematico

Alla soddisfazione dell’associazione piacentina si aggiunge anche quella Silvia Piccinini, capogruppo regionale dei 5 Stelle. “Bene ha fatto la Regione a rinviare le elezioni del Consorzio di Bonifica. Si tratta della decisione più giusta da prendere, visto l’andamento della curva dei contagi che al momento non ci permette di fare dei passi falsi, e in totale coerenza con le richieste e le battaglie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle”.

La capogruppo regionale dei 5 Stelle infine lancia un appello: “Adesso si utilizzi il tempo che manca alle nuove elezioni per effettuare tutti gli approfondimenti giuridici necessari per garantire il voto telematico. Solo così potremo garantire la massima partecipazione possibile al rinnovo di questo ente molto importante per il territorio piacentino”.