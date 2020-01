Cine34: il nuovo canale tv tutto gratis di Mediaset apre celebrando Fellini

Cine34: dal 20 gennaio arriva un nuovo canale tv in casa Mediaset. Gratuito e sul digitale terrestre, sarà dedicato al cinema italiano. Cine34 si può definire infatti un canale “sovranista”, visto che avrà in programmazione film di tutti i generi, a partire da quelli prodotti negli anni 40 e moltissimi mai trasmessi in tv, ma tutti rigorosamente made in Italy. Film che andranno in onda 24 ore su 24, con un obiettivo di share dell’1%.

Perché Cine34?

“Nel panorama televisivo mancava un canale dedicato solo al cinema italiano”, ha spiegato Marco Costa, direttore canali tematici Mediaset, presentando Cine34. “Altri eliminano i canali tematici e noi ne apriamo di nuovi; con questo siamo a 10 e finora abbiamo la conferma che intercettano nuovo pubblico senza erodere lo share delle reti generaliste”.

Una scelta favorita anche dall’incredibile magazzino di titoli a disposizione di Mediaset. Nella library di Cologno Monzese, ha spiegato il channel manager Diego Castelli, “ci sono 2.672 titoli italiani. E 446 non sono mai stati trasmessi in televisione”. Motivo in più per lanciare Cine34, che tra l’altro sarà organizzato in diversi cicli, con l’imbarazzo della scelta. “Dal poliziottesco al kolossal storico; dalle comiche ai telefoni bianchi; dal neorealismo al trash; dal melodramma al sexy; dal peplum al musicarello; dalla fantascienza allo spaghetti western; dal giallo all’horror. Ma sempre e solo all’italiana”, sottolinea Castelli.

Cine34, omaggio a Fellini

La data d’esordio del nuovo canale, che naturalmente si troverà al tasto 34 del telecomando (e al 327 di Sky) non è casuale. Il 20 gennaio si celebra il centenario della nascita di Federico Fellini. E al grande regista romagnolo, autore di capolavori indimenticabili, sarà dedicata l’intera programmazione della prima giornata. In onda su Cine34 otto film restaurati: una non-stop, denominata “Fellini 100”, che culminerà in prima serata con due opere di assoluta grandezza, Amarcord e La Dolce Vita.

Cine34 e Iris

Agli appassionati dei film in tv resta un dubbio: che fine farà la programmazione di Iris, lo storico canale del Biscione tutto dedicato al cinema? I suoi fan possono stare tranquilli, garantiscono i manager di Mediaset. Iris non verrà chiuso; ma per lasciare spazio a Cine34, semplicemente non trasmetterà più film italiani.