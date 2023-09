Lucio Battisti: una serata tv per ricordare il grande artista scomparso da 25 anni

Lucio Battisti: una voce, un compositore, un grande artista semplicemente indimenticabile. In occasione del 25° anniversario della sua scomparsa (9 settembre 1998), arriva su Rai1 in prima serata un docufilm evento che prova a raccontarlo a 360 gradi.

L’appuntamento con “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, è mercoledì 13 settembre in prima visione su Rai1 alle 21,25. Il docufilm offre un’ampia rassegna di materiali d’archivio italiani e internazionali, in parte inediti. Poi tante testimonianze di chi l’ha conosciuto, a partire da Giulio Rapetti, in arte Mogol, il principale sodale del grande Lucio.

A parlare di lui ci sono anche Pietruccio Montalbetti, Mario Lavezzi, Caterina Caselli, Roby Matano, Mara Maionchi, Gianni Dall’Aglio, Franco Daldello, Adriano Pappalardo, Tony Cicco, Franco Mussida. Tutti impegnati a svelare “il mistero Battisti”: quello di una figura centrale nella cultura musicale italiana, che però ha rifiutato la fama e la visibilità per rimanere fedele a se stesso.

Ideato e scritto da Maite Carpio, il docufilm “Lucio per amico. Ricordando Battisti” è stato realizzato da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari. E naturalmente è scandito dalle canzoni del grande artista che hanno rivoluzionato la scena dalla fine degli Anni 60.

Molti brani sono interpretati dallo stesso Battisti, mentre altri vengono eseguiti da Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri. Sotto la guida di Enrico Melozzi, cantano in una versione esclusiva Il tempo di morire, Amarsi un po’, Emozioni e Io Vivrò. Quattro successi tratti da un repertorio unico nella storia della musica, capace di parlare ancora a intere generazioni.