Covid, la proposta delle Regioni: stop alle restrizioni entro Pasqua

Covid: addio alle restrizioni entro Pasqua, cioè dal prossimo 17 aprile? L’idea piace. Ed è stata lanciata dalle Regioni al Governo Draghi. Oggi si riunirà infatti il Consiglio dei ministri per prendere una decisione in merito, che dovrebbe concretizzarsi in un apposito decreto con una road map dedicata all’uscita dall’emergenza sanitaria provocata dal virus.

Guardia alta, ma…

“Guardare al futuro, senza abbassare la guardia. Dobbiamo procedere verso la normalizzazione”, ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni al termine della riunione dell’organismo di coordinamento politico degli enti.

Proprio per questo, ha aggiunto Fedriga, governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia, “le Regioni hanno sottoposto al Governo una proposta di piano d’azione in vista del prossimo provvedimento che dovrà regolamentare la transizione dopo la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19; con l’obiettivo che, ove le condizioni epidemiologiche lo permettano, si possa già ipotizzare l’abbandono delle restrizioni entro Pasqua”.