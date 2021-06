Giornata Mondiale degli Oceani: perché dobbiamo salvare il mare

Giornata Mondiale degli Oceani: il mare è saturo. Non riesce più a sostenere il peso dell’attività umana. Dalla pesca intensiva, che rischia di svuotarlo, all’inquinamento che minaccia milioni di specie animali e vegetali e preclude il ruolo di contrasto ai cambiamenti climatici che il mare può avere. L’allarme lo danno da anni scienziati e ambientalisti, ma troppo spesso rimane inascoltato, mentre la situazione va verso un punto di non ritorno. Oggi, nella Giornata Mondiale degli Oceani, in tutto il mondo si rafforza il messaggio per la tutela del mare che è tra i maggiori alleati dell’uomo. E con la divulgazione di questo video anche noi vogliamo dare il nostro contributo.