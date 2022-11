Guido Crosetto: alla Difesa c’è un ministro che punta sui giovani

Ma Crosetto, tra gli uomini di punta del governo Meloni, non si ferma a questo: ha già preso contatti col suo omologo francese per concordare una linea comune di difesa sul Mediterraneo, che resta il nostro punto debole per le minacce terroristiche e per gli sbarchi che potrebbero diventare incontrollati. Ha ribadito che questa attività deve essere declinata all’interno della Comunità europea e della Nato, aggiungendo che l’Europa deve diventare sempre più protagonista.

Colossi contro

Tutto qui? No, il ministro Crosetto aggiunge una osservazione che non si può non condividere: nei prossimi anni il vero scontro, del quale il conflitto ucraino è solo l’assaggio, sarà tra Cina e Usa, sulla sovranità di Taiwan e probabilmente sulla leadership planetaria. Il problema non è così lontano come ci immaginiamo: da Taiwan e dalla Cina arrivano la quasi totalità dei semiconduttori, indispensabili per le automobili ma anche per i frigoriferi o per le lavatrici. Una turbolenza nell’estremo Oriente potrebbe lasciare l’intera Europa a secco di lavorazioni essenziali.

Ricordiamo tutti cos’è successo all’inizio della pandemia con le mascherine, tutte prodotte in Cina. Per non trovarci improvvisamente a secco di prodotti tecnologici indispensabili, oltre al dialogo col Dragone, dal quale non si può prescindere, ricorda Crosetto, è necessario riportare in Europa alcune lavorazioni strategiche «prima che sia troppo tardi».

Buon senso