Luigi Bisi “A tu per tu con Piacenza”: dalle bollette alla siccità, parla il presidente del Consorzio di Bonifica

Luigi Bisi nuovo ospite di “A tu per tu con Piacenza”. Il presidente del Consorzio di Bonifica non si tira indietro davanti alle domande di Carlandrea Triscornia, direttore di PiacenzaOnline. Affronta infatti tutti i temi che scottano sull’Ente di strada Valnure, spesso criticato dai cittadini. Dal recente aumento delle tariffe consortili alla sicurezza idraulica; dalla gestione organizzativa del Consorzio alla drammatica siccità che potrebbe limitare l’attività irrigua al servizio dell’agricoltura, un settore così importante per l’economia piacentina. Una visione ad ampio raggio sulle sfide che coinvolgono il Consorzio di Bonifica di Piacenza, che Bisi sta affrontando nel quotidiano e guardando al futuro del territorio anche sul piano ambientale, grazie ai nuovi finanziamenti disponibili, a partire da quelli offerti dal Pnrr.

“A tu per tu con Piacenza” è il video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, per raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.