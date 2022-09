Promesse elettorali da sballo: tutti le fanno ma chi potrà mantenerle?

Come mai parliamo oggi di questi dati? Perché se guardiamo i programmi di tutti i partiti e le coalizioni in lizza per le elezioni politiche, nelle loro promesse elettorali notiamo un’identità di vedute persino sospetta.

Partiamo dalla Lega di Matteo Salvini. I sei punti annunciati a Pontida sono: taglio delle bollette; flat tax; quota 41; giustizia giusta; autonomia regionale; decreti sicurezza. I primi tre sono altrettante stilettate al debito pubblico e la Lega non ha nessuna ricetta per il risanamento dell’Italia.

E Silvio Berlusconi? Secondo alcuni, il suo programma elettorale costerebbe circa 100 miliardi di euro l’anno: mille euro mensili per i pensionati al minimo; stipendi per mamme e casalinghe; flat tax al 15% e decontribuzioni varie per i giovani. Il Pd di Letta non è da meno: la 14ª mensilità promessa a chi guadagna meno di 29mila euro costerebbe allo Stato “solo” 19 miliardi l’anno.

Giorgia Meloni non si sottrae: aumento dell’assegno unico universale; riduzione aliquota Iva sui prodotti della prima infanzia; introduzione del quoziente familiare sull’Irpef; estensione flat tax fino a 100mila euro di fatturato. E Conte? La conferma del reddito di cittadinanza così com’è “vale” circa 39 miliardi l’anno.

Dietrofront o troika?