Roberto Reggi confermato vicepresidente delle Fondazioni dell’Emilia-Romagna

Roberto Reggi e una prestigiosa conferma: il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano resta vicepresidente dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancarie dell’Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi è stato completato il percorso di rinnovo del quadro degli organi chiamati ad amministrare per il prossimo biennio l’Associazione, che raggruppa le 19 realtà presenti in ambito regionale, spiega una nota di palazzo Rota Pisaroni.

«La collaborazione tra gli enti del nostro territorio è uno strumento importante per favorire la creazione di una rete che porti alla condivisione di esperienze e allo scambio reciproco di buone pratiche; ma anche e soprattutto per sviluppare interventi solidaristici condivisi in caso di emergenze che interessano il territorio regionale e quello nazionale», commenta il presidente Reggi.

Strumento dell’Acri

L’Associazione è in grado di assolvere al ruolo di strumento operativo di Acri, l’organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Ne è un esempio l’incarico svolto direttamente nel predisporre un piano di intervento e nel coordinare l’impiego del contributo straordinario di un milione e mezzo di euro in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione che ha investito nel 2023 il territorio dell’Emilia-Romagna; contributo stanziato dal Comitato esecutivo Acri a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni e costituito per dare una pronta risposta alle situazioni di emergenza.

Risorse per la Toscana

Di ieri, tra l’altro, la notizia dello stanziamento di oltre 2,3 milioni di euro da parte delle Fondazioni italiane per interventi di solidarietà in Toscana, nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. L’Acri aveva deliberato un milione di euro in risposta all’appello lanciato dalla Consulta delle Fondazioni toscane; ulteriori donazioni sono arrivate da altre Consulte, fra le quali l’Associazione tra Fondazioni dell’Emilia-Romagna. Si sono così raggiunti 2.384.200,00 euro a diretto beneficio delle comunità più colpite (province di Prato, Pistoia, Livorno, Pisa e Firenze); con interventi che spaziano dal sostegno alle famiglie alla riqualificazione di luoghi di aggregazione, dal rifacimento di sedi di organizzazioni del Terzo settore all’acquisto di mezzi di soccorso e altro ancora.

Comitato esecutivo e…

Con il rinnovo, l’attuale quadro degli organi dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancarie dell’Emilia-Romagna risulta così composto: nel Comitato esecutivo è stato confermato presidente Maurizio Gardini (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), i vicepresidenti sono Reggi e Matteo Tiezzi (Fondazione Cassa di Risparmio di Modena). Nella governance figurano poi Ernesto Giuseppe Alfieri (Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna); Raffaella Cavicchi (Fondazione Cassa di Risparmio di Cento); Franco Magnani (Fondazione Cariparma); Patrizia Pasini (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna); Pierluigi Stefanini (Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna); Carmen Vandelli (Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola).