Alba, la piacentina che ha preferito orto e frutteto alle aule di tribunale

La storia di Alba Scarani è una di quelle da raccontare. Piacentina, 33 anni, dopo la laurea in Giurisprudenza, invece di scegliere la carriera di avvocato, ha preso una strada diversa da quella che l’avrebbe portata nelle aule dei tribunali. Una strada letteralmente di campagna, che l’ha portata nei terreni dietro casa, attorno a Podenzano, per coltivare ortaggi e frutta che Alba trasforma e commercializza nella sua “Corte dei Sapori” a chilometri zero.

La vita di Alba adesso è scandita dai ritmi della natura. E le sue giornate sono impegnative ma anche ricche di soddisfazioni, come racconta a Mirella Molinari nella videointervista di Piacenza Diario.