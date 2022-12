Cellulare in classe? Il compito della scuola è insegnare, non proibire

Nel momento delle interrogazioni, sempre a mio parere, può valere tutto: di solito ascoltare o cercare di suggerire serve ad acquisire una maggior padronanza dell’argomento, ma tra chi chiacchiera o disturba e chi consulta il cellulare, preferisco decisamente il secondo. Infine, premesso che a mio parere il cellulare è “neutro”, perché il docente non approfitta dello stesso mezzo per migliorare l’offerta formativa? Insegnare un uso responsabile dello smartphone non potrà servire ai ragazzi anche fuori dalla scuola?

Molti ragazzi usano solo alcune, minime, funzioni del telefono: Tik Tok, Instagram, qualche app, Facebook, Whatsapp. Ma il cellulare, o meglio lo smartphone, ci consegna le chiavi dell’universo mondo: perché non si insegna ad usarlo con intelligenza? Per esempio, in geografia con Google Maps, facendo cercare ai ragazzi determinate caratteristiche fisiche di certe nazioni. In storia provare a dire: «Chi trova per primo, su Wikipedia, quanti soldati erano impegnati a Waterloo?». In diritto far cercare se la norma di cui si sta parlando è ancora attuale o è stata recentemente cambiata. Non parliamo di scienze naturali, dove Youtube può fornire documentari e approfondimenti impensabili tempi addietro. Si trovano on line critiche ai migliori romanzi dell’Ottocento, gli inni sacri del Manzoni e molti commenti su Leopardi.