Sovranità strategica: dalle terre rare alle tecnologie, domina la Cina e l’Europa…

La Commissione europea ha anche “identificato dipendenze strategiche per sei prodotti chimici (iodio, fluoro, fosforo rosso, ossido e idrossido di litio, biossido di molibdeno e tungstati), forme specifiche trasformate di materie prime importate in gran quantità da Paesi eurasiatici”.

Per correggere “questi squilibri e rafforzare le sue catene del valore, l’Ue tramite il Critical Raw Materials Act punta a rafforzare gli accordi commerciali con Paesi ricchi di materie prime come Canada, Giappone e Vietnam. Risorse aggiuntive saranno poi destinate allo sviluppo di nuove miniere sul territorio europeo e alla riapertura di vecchi siti minerari attraverso l’uso di nuove tecnologie (il re-minining)”.

La dipendenza europea però non si ferma qui. Emerge anche nella trasformazione di queste materie prime in prodotti complessi. Nella loro lavorazione la leadership cinese si traduce in un dominio crescente, per esempio, “nella produzione delle batterie elettriche: 6 dei primi 10 produttori al mondo sono cinesi, con una quota di mercato del 56%, in costante crescita”.

Lampante l’esempio di “Catl, leader del settore e fornitore di case automobilistiche come Tesla e Volkswagen, ha raddoppiato le sue vendite nel 2022, e si sta espandendo in Europa con una fabbrica in Germania inaugurata a dicembre, e una di prossima costruzione in Ungheria. Entro il 2031, stando all’attuale trend, la Cina avrà più capacità produttiva di batterie elettriche in Europa di qualsiasi altro Paese”.

Energia solare

Non basta. La transizione verde passa anche e soprattutto dall’energia solare. In questo campo “le aziende europee sono leader mondiali in diversi segmenti a valle della catena del valore del fotovoltaico (ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio e controllo)”, spiega Lab 24. “Tuttavia, l’Ue ha un ruolo risibile in tutti i processi di produzione a monte, detenendo l’1% della produzione globale di wafer solari, lo 0,4% di quella di celle solari e il 2% della produzione di moduli. Percentuali difficilmente compatibili con gli obiettivi del Green Deal europeo che per essere raggiunti richiederanno all’Europa di triplicare la produzione di energia solare entro il 2030 e di decuplicarla entro il 2050”.

Il rischio è ancora “quello di una eccessiva dipendenza da Pechino che ha una quota di oltre il 70% della capacità globale in ciascuna delle fasi della catena del valore del fotovoltaico grazie a costi di produzione del 35% inferiori rispetto ai corrispettivi europei. Un risultato raggiunto con investimenti dal 2010 pari a dieci volte quelli effettuati dall’Europa che tra fondi comunitari e allentamento delle regole sugli aiuti di stato per tali tecnologie sta ora cercando di sviluppare una politica industriale che le permetta di ridurre questo gap”.

La domanda di auto elettriche “dovrebbe passare dall’attuale 13% di tutte le vendite nel mercato automobilistico al 40% entro il 2030”; ed “è evidente come l’Ue debba cercare di rafforzare la produzione nazionale. In questo senso, si è posta come obiettivo per il 2025 il raggiungimento di una capacità produttiva pari a circa il 70% della domanda europea di batterie per veicoli elettrici. Un risultato da perseguire con ingenti investimenti e la creazione di circa 20 giga-fabbriche europee, come quella di proprietà di Northvolt già operativa in Svezia”.

Transizione digitale