Turismo: isole Covid free, Bonaccini e Zaia bocciano De Luca

Turismo: isole Covid Free al centro del dibattito sulla prossima estate. Da una parte Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che punta a questa soluzione per accaparrarsi le presenze nella sua regione e dall’altra i colleghi di Emilia-Romagna e Veneto, Stefano Bonaccini e Luca Zaia, contrari a questa soluzione.

“Mi auguro che il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, rigetti immediatamente la proposta di isole Covid free”, ha dichiarato sui social Bonaccini. “Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre“. Piuttosto, sottolinea il governatore emiliano, “il Governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”.

L’idea delle isole Covid free non convince neppure Zaia, che oggi in conferenza stampa, come spiega l’Agenzia Dire, chiarisce che per lui l’isola Covid free è tutto il Veneto. “Non esiste che io vada a immunizzare una località a scapito delle altre… Se qualcuno lo vuole fare in giro per l’Italia lo fa con i vaccini suoi. Ma non ci devono essere forniture perché vuol dire che li porti via anche a me”. Al di là di questo, per il presidente del Veneto “c’è un tema etico“; perché ad oggi le direttive prevedono che si dia priorità ad anziani e soggetti fragili, mentre “fare località Covid free vuol dire che tu vai a vaccinare 20enni e 30enni“, conclude Zaia.

“La Campania lavorerà per avere le isole Covid Free”, ribatte a stretto giro De Luca. “Andrà avanti e non chiederà l’autorizzazione a nessuno, né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni unite”, assicura De Luca rispetto al ‘no’ di Bonaccini, all’avvio di una campagna vaccinale nelle isole. “Riteniamo prioritario il rilancio del comparto turistico in Campania. O si fa oggi questa campagna vaccinale oppure perdiamo un altro anno di turismo che significa lasciare decine di migliaia di stagionali senza pane”.