Putin e Biden: sull’Ucraina discorsi prevedibili e intanto la guerra continua

Sul piano pratico tale annuncio vale pochissimo. Perché dall’inizio della pandemia tutti i controlli sono stati sospesi e tale sospensione proseguiva anche dall’inizio della guerra in Ucraina. Vale però sul piano diplomatico perché è l’ulteriore – forse l’ultima – chiusura dello spazio per le trattative. Si è commentato che “sospendere” non è altrettanto grave che denunciare il trattato; ma si è risposto che se l’avesse denunciato si sarebbe chiamato fuori dagli impegni internazionali, diventando in pratica uno “Stato canaglia”. Sappiamo che per Putin, soprattutto oggi, l’opinione dei governi occidentali è quasi indifferente. La sospensione è l’ennesimo gioco propagandistico al rialzo e la revoca o denuncia del trattato sarà semplicemente la prossima opzione.

Nello stesso giorno, a Varsavia, neppure Biden ha usato frasi epocali; ha cercato invano lo spirito di J.F. Kennedy nella Berlino del 1963, ma non l’ha trovato. Davanti al muro, Kennedy aveva detto in pratica una sola frase, “Ich bin ein Berliner”, io sono un berlinese, e la storia lo ricorderà per questo. Biden in una affollata piazza di Varsavia ha parlato per un’ora abbondante senza dire niente se non “la guerra continua”; “siamo tutti con voi”; “la Russia non prevarrà”.

Diciamolo: avrebbe potuto dire altro? Ce lo saremmo aspettato? Certo che no. Come Giorgia Meloni che, sempre martedì, era a Kiev e ha condiviso con i due grandi gli onori delle prime pagine; anche se, vuoi per colpa di Berlusconi, vuoi per colpa di Putin o di Biden, il clamore mediatico della sua visita a Zelensky è stato molto attutito. Rispetto agli Usa l’Italia ha poco da offrire a Kiev. E la visita della Meloni è stata percepita più come una passerella utile agli equilibri interni che come un successo di politica estera.

(articolo pubblicato su ItaliaOggi)