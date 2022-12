L’onorevole Soumahoro, il nuovo personaggio di una storia già vista

Ad ogni tornata elettorale si apriva la caccia: Pippo Baudo ha più volte affermato di aver rifiutato le profferte democristiane. Parere contrario per l’altrettanto mediatico Antonio Di Pietro, candidato (eletto) nel Mugello tre anni dopo le sue dimissioni dalla magistratura. Anche Ilaria Cucchi non è stata eletta solo per le sue doti politiche ma per la sua notorietà. E crediamo che pure Rita Borsellino sia stata favorita dall’importante cognome che porta.

Vogliamo parlare dei sindacalisti passati dalla fabbrica al Parlamento? Anche qui l’elenco non è breve, dal monumento Giuseppe Di Vittorio all’ineffabile Fausto Bertinotti. Ecco Franco Marini e Pierre Carniti, Guglielmo Epifani e Luciano Lama, Sergio Cofferati e Bruno Trentin. Insomma, quasi tutti i leader sindacali a fine carriera hanno seguito le sirene del seggio parlamentare.

Poi arriva lui: Aboubakar Soumahoro. È perfetto: sindacalista, buon oratore, ospite fisso di tutti i talk che contano, portatore di indubbi valori di sinistra. Se ne innamorano tutti, da Corrado Formigli a Marco Damilano, da Fabio Fazio a Diego Bianchi. E allora chi meglio di lui da candidare, si sono detti Fratoianni e Bonelli, leader dell’alleanza Verdi-Sinistra pericolosamente in bilico sulla soglia del 3%.

Il j’accuse di Fattori

Oggi dieci dirigenti dell’alleanza, capitanati da Elena Fattori, hanno dichiarato che prima di candidarlo i vertici «sapevano tutto» sui tanti dubbi legati alle cooperative in cui sono coinvolte suocera e moglie del deputato. Fratoianni e Bonelli, in evidente imbarazzo, negano, ma ormai la frittata è servita.

Giusto dire – lo stanno ripetendo tutti come un mantra – che Soumahoro non è indagato; ma una situazione del genere, sulla quale non ritorniamo perché occupa da oltre una settimana tutte le prime pagine dei giornali, era davvero imprevedibile? Elena Fattori sta ripetendo a tutti coloro che la intervistano che aveva personalmente avvertito i vertici di Sinistra Italiana che in quella situazione c’era qualcosa che non andava e rincara la dose: «Lo hanno cercato per la candidatura, sapendo chi era».