Vertiporto tra sogno e realtà: voleranno mai gli aerotaxi sul cielo di Piacenza?

Vertiporto a Piacenza: si farà lo studio di fattibilità. La Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Katia Tarasconi ha stanziato 48mila euro a questo scopo. Un impegno preso in campagna elettorale che adesso si concretizza a palazzo Mercanti.

In attesa di vedere i risultati dello studio di fattibilità dedicato a Piacenza, vale la pena affrontare il tema vertiporto in generale, dai costi ai target, per capire a che punto siamo in Italia e nel mondo.

Un approfondimento su questi piccoli aeroporti per velivoli elettrici a decollo verticale che ha fatto Carlandrea Triscornia nell’inchiesta di PiacenzaOnline.