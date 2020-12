La politica italiana non è come Susanna! (Bringing Up Baby). Nel film del 1938, diretto da Howard Hawks e ritrasmesso domenica scorsa, ogni personaggio agisce ingenuamente secondo la propria logica, che ovviamente cozza con quella degli altri protagonisti. Questa è solo una delle cose che fanno del film un vero gioiello.

Purtroppo lo stesso non vale nella politica italiana.

Cosa sta succedendo?

All’esterno sembra che tutti i partiti agiscano secondo una logica differente. Ma se questo avviene nei partiti che compongono la maggioranza è un vero danno. I singoli partiti agiscono come sempre cercando di massimizzare il futuro beneficio elettorale che dipende dall’appeal delle proposte, dalle lobby di riferimento, e da tanti altri fattori.

Analizziamoli, incominciando brevemente dal centrodestra che non ha fretta di andare al Governo. I partiti che lo compongono sanno che dopo la pandemia gli elettori avranno voglia di cambiamento e li voteranno. Basta aspettare.

Passiamo ai partiti che sostengono il governo. Il Partito democratico, al 20% circa, è composto a strati di persone con diverse storie passate (sinistra, socialista, cattolica e combinazioni lineari delle stesse), diversi luoghi di origine (città e regioni), diversi gruppi di riferimento (imprese pubbliche e private, cooperative, Chiesa, banche…). Nel corso del tempo, limitandoci al Secondo dopoguerra, i partiti popolari, ovvero la Dc prima e il Pd ora, tendono a divenire sempre più partiti di potentati locali, con la classe dirigente soggetta al rischio di ribaltoni. E questo spiega i comportamenti e le dichiarazioni dei membri del Pd, spesso in contraddizione tra loro ed anche, temporalmente, con se stessi. In queste condizioni i condizionamenti sul governo Conte sono enormi. Provenienti dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dai giornali in conto ai partiti della sinistra, per conto indiretto di imprese private e così via. Un ultimo esempio il recente piano della Regione Emilia Romagna, Patto Lavoro Clima: 30 miliardi di investimenti in 10 anni con un budget della Regione di un miliardo; e gli altri? Probabilmente guardano al Recovery Fund. E gli altri partiti della maggioranza? Nel Movimento 5 Stelle il collante è composto dalle rivendicazioni e dall’approvazione di alcune leggi ad effetto (vedi il reddito di cittadinanza). Sta maturando una cultura di governo e di alleanze, ma necessita di un costante supporto da parte del Pd; spesso il M5S devia da questo obiettivo per incostanza e anche per incapacità di mettere a frutto le azioni del presidente Conte, con punte di invidia guardando all’immagine e alla popolarità raggiunta dal premier. Infine Leu: si fonda sui “Padri della Patria” e sulla capacità del Ministro della Salute di organizzare la sanità, in buona sostanza, di fare un miracolo. Rimangono i guastatori di Italia Viva. E per loro, si rimanda al nostro articolo del 14 dicembre scorso.

Come finirà a breve?

Riassumendo: la coalizione ha un presidente del Consiglio che non è un politico e ha cercato di portare in politica la società nel rispetto della Costituzione. Gli interessi (e quindi i condizionamenti) dei partiti della coalizione sono tuttavia troppi, e spiegano l’attuale situazione politica. È una lotta tra un nuovo modello, che si avvale di combinazioni di formule vecchie e nuove, e il vecchio modello fatto di spese inutili, prebende (se non proprio tangenti), gruppi d’interesse consolidati e lobby. Ragionevolmente, nel breve periodo si arriverà ad un compromesso.

E nel medio periodo?