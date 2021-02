la-visione-di-draghi-e-quelle-risposte-che-mancano-al-paese

Qual è la visione di Mario Draghi? Il discorso del presidente del Consiglio è come la coperta di Linus, un oggetto al quale si attribuisce una sorta di natura antropomorfica, in grado di donare un forte senso di sicurezza a chi lo possiede.

I commenti sono stati pertanto tutti positivi. Con alcuni organi di stampa che in particolare hanno sostenuto la discontinuità con il Governo precedente, quasi a allontanare i fantasmi del dicastero di Giuseppe Conte. Ed è paradossale che tra loro ci sia anche chi ha avuto una caduta del 15% delle copie vendute nel 2020, mentre il suo direttore afferma sempre che risponde solo ai suoi lettori.

Un bel discorso, ma…

Non è difficile scrivere un bel discorso e la storia politica italiana è piena di esempi del genere. Concentriamoci allora su alcuni aspetti critici delle parole pronunciate da Draghi al Senato e alla Camera. Con un presupposto: si chiedono risposte, non un elenco infinito e ben costruito di problemi da risolvere, la cui soluzione però chiederebbe un secolo.

Per prima cosa, affermare che il Governo “nasce in una situazione di emergenza raccogliendo l’alta indicazione del capo dello Stato”, è un passaggio forte. Perché implicitamente si accusa il Governo precedente di inadeguatezza; il che al tempo stesso induce a concludere che la nascita dell’Esecutivo odierno avrebbe dovuto avvenire ben prima. Poi, lo stesso neo presidente del Consiglio riconosce il lavoro fatto dal suo predecessore in condizioni nuove e disperate.

Ma al di là di questi passaggi contraddittori, senza innovare radicalmente l’attuale organizzazione dello Stato, che le risorse in arrivo dall’Europa siano sprecate non è propriamente un rischio, ma una certezza. Ciò riguarda la sanità, la scuola, gli investimenti pubblici, il Mezzogiorno e soprattutto le riforme che l’Europa chiede da tempo.

Questo, come vedremo, è il punto debole dell’odierno programma di Governo. Senza dimenticare che esistono il presidente e i suoi ministri che hanno certe competenze, in parecchi casi non pertinenti e ben lontane dai progetti e dalle riforme che si intendono (e si dovrebbero) fare.

Dalla sanità alla scuola

La riforma della sanità richiede di “rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale”. Perché non dire subito che si tratta prima di tutto di cambiare il contratto dei medici di medicina generale, aggiornarli, chiedere un periodo di disponibilità all’interno della sanità pubblica. È un ritorno ad un sistema che era già presente e funzionante molti anni or sono.

In più, un riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) avrebbe indicato una linea di intervento e progetti utili. Ad esempio, all’ospedale di Piacenza alcuni medici hanno ottenuto risultati che altri colleghi negli Usa hanno raggiunto in tempi minori con l’AI.

La scuola richiede a breve un forte investimento in strumentazioni, dotazioni di Pc e notebook per gli studenti e connessioni vere. Non è esigenza prioritaria una valutazione degli insegnanti/professori come da varie parti si chiede; ma piuttosto serve un maggiore controllo dell’effettivo programma fatto e dei libri di testo utilizzati.

Per essere concreti: ci è capitato di aiutare qualche studente in matematica e di toccare con mano la pochezza confusionaria del libro di testo. La matematica ben insegnata alle elementari e alle medie è condizione necessaria per avere laureati STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica). È necessario investire sulle basi sin dai primi anni scolastici, se non prima, come indicato dagli studiosi della Rand Corporation. Solo così si creano opportunità per tutti i cittadini, nonché le basi per la crescita.

L’attenzione riservata agli Istituti tecnici, è fondamentale ma non tiene conto della scarsità di insegnanti adatti. Non basta appellarsi al PNNR (Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza) “che assegna 1,5 miliardi gli ITIS, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia”.

La distruzione creativa

Poi, nel suo discorso il presidente Draghi aggiunge: “Il Governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”.

Questa frase richiama elementi da Schumpeter, la “distruzione creativa”, e al contempo rammenta la figura del dittatore benevolente che si assume il compito appunto di realizzare tale “distruzione creativa”.

Auto elettrica e Alitalia

Un esempio concreto riguarda l’auto elettrica che ha circa il 40% in meno di componenti di quella a motore termico. Il nuovo gruppo

Un esempio concreto riguarda l'auto elettrica che ha circa il 40% in meno di componenti di quella a motore termico. Il nuovo gruppo Stellantis, nato da Fca e Psa ha i fornitori francesi integrati verticalmente, in virtù di partecipazioni azionarie. I fornitori italiani potrebbero invece essere facilmente dismessi pagando al più una penale. Quali imprese fornitrici saranno sacrificate? Diremo che i fornitori italiani sono stati eliminati dalla selezione del "mercato"?



La Cassa Deposti e Prestiti e Invitalia continueranno a prendere partecipazioni in imprese in difficoltà? E quelle nel loro portafoglio che fine faranno? E l’Ilva e l’Alitalia? Missione che fa tremare i polsi… E che richiede un po’ più delucidazioni da parte del presidente del Consiglio: qual è la visione che ha al riguardo? Il sistema francese di imprese di interesse nazionale con governance statale? O semplicemente aiuti pubblici mirati ad alcune attività? Scelte da chi?